Рогов: российские войска нейтрализовали более 70 украинских дронов в районе Запорожской АЭС

Москва, , 15:37 — REGNUM Российские подразделения, защищающие Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), с помощью антидроновых ружей уничтожили более 70 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 апреля в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС © Евгений Биятов/РИА Новости

«По поводу дронов: и дроны-камикадзе, и дроны со «сбросами» летят постоянно. <…> Мы постоянно туда завозим дронобойки, как говорят в народе, антидроновые ружья, которые «посадили» уже за 70 дронов», — сказал Рогов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный директор Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утверждает, что в ходе своего визита на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) якобы увидел «явные признаки военных приготовлений». Глава МАГАТЭ также сообщил, что сотрудники агентства, которые с этого времени успели посетить район ЗАЭС, говорят о том, что слышали взрывы и это может указывать на интенсивный обстрел возле станции. Гросси выразил глубокую обеспокоенность указанной ситуацией.