Рогов: ВСУ при помощи дрона попытались применить химоружие на запорожском направлении

Мелитополь, , 13:05 — REGNUM Украинские военные предприняли попытку применить неустановленное химическое оружие на запорожском направлении. Об этом 21 апреля председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что сделать это они хотели с помощью беспилотника.

«Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали — серьёзно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий», ― написал в Telegram-канале Рогов.

Рогов добавил, что после попытки украинских войск применить химические вещества на передовую на запорожском направлении доставят комплекты химзащиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские военные сбрасывают гранаты с отравляющим газом на расположения российских подразделений в Донбассе.

По его словам, возможности масштабных химатак ВСУ уже тестировали в Лисичанске и Северодонецке, взрывая резервуары с токсичными веществами, причём должны были, согласно планам украинской армии, погибнуть и мирные граждане. Теперь же гранаты с отравляющим газом сбрасывают с беспилотников на расположения российских подразделений под Угледаром и Артёмовском.

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