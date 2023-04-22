Москва, 22 апреля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Евросоюз продолжает работать с партнерами для обеспечения победы Украины, раскритиковали пользователи социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Некоторые пользователи в комментариях призвали Борреля говорить о мире, а не разжигать конфликт.

«Вы должны работать на мир, а не на эскалацию конфликта», — написал один из интернет-пользователей.

«Вы всё ещё называете себя дипломатом?» — отреагировал другой.

Часть пользователей отметила, что Украина не победит и с этим пора бы уже смириться.

«Украина не победит, так что смиритесь с этим. Начните говорить о мире», — написал один из комментаторов.

«Весь мир знает и видит ваше лицемерие», — высказался ещё один пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель принял участие во встрече контактной группы по Украине в Рамштайне. После встречи в социальной сети Twitter европейский политик написал, что на заседании контактной группы по обороне Украины он проинформировал о военной поддержке, предоставленной странами Евросоюза. Боррель подчеркнул, что более 16 тысяч украинских военных прошли подготовку в странах Евросоюза, а также Киеву передали около 600 млн снарядов. Также глава внешнеполитической службы ЕС добавил, что европейские страны продолжат совместную работу над закупкой необходимых боеприпасов, а также понадеялся, что это поможет Украине выйти из конфликта победителем.