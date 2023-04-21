Киев, , 16:07 — REGNUM Европейский союз обучил уже более 16 тысяч военнослужащих ВСУ, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, принимающий участие во встрече контактной группы по Украине в Рамштайне 21 апреля.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«На заседании контактной группы по обороне Украины я проинформировал о военной поддержке, предоставленной странами Евросоюза. Уже подготовлены более 16 тысяч украинских военных, переданы около 600 миллионов снарядов», — написал Боррель на своей странице в социальной сети Twitter.

Также глава внешнеполитической службы Евросоюза добавил, что европейские страны продолжат совместную работу над закупкой необходимых боеприпасов, а также понадеялся, что это поможет Украине выйти из конфликта победителем.

Ранее между представителями Франции и Польши произошёл спор из-за разногласий по поводу условий поддержки Вооружённых сил Украины. Французская сторона настаивала на том, чтобы контракты на закупку боеприпасов заключались только с компаниями из Евросоюза без участия США.

НАТО, в свою очередь, за прошедший год вооружённого конфликта предоставило Украине военную помощь суммарно на 150 миллиардов долларов. Об этом в ходе визита в Киев заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.