Мелитополь, 22 апреля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. В Запорожской области солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) всё чаще переходят на сторону российской армии. Об этом 22 апреля заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России», ― указал он в беседе с РИА Новости.

Рогов добавил, что такие случаи особенно участились в последнее время. Так, на днях сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь военнослужащих запорожцев из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии.

По его словам, люди больше не хотят воевать за режим президента Украины Владимира Зеленского. В свою очередь киевские власти, осознавая пророссийские взгляды жителей на подконтрольной им части Запорожской области, перебрасывают туда военных из западных регионов Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен призвал военнослужащих ВСУ переходить на сторону России. Он обратил внимание украинских военных на то, что киевские власти тратят получаемые в качестве поддержки денежные средства на личные цели, в том числе на обогащение и развлечения, а граждан Украины отправляют на фронт умирать. Он подчеркнул, что Россия — это не то зло, против которого надо воевать.

По данным Рогова, только за январь 2023 года на сторону российской армии в Запорожской области перешли несколько десятков военнослужащих ВСУ.

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в апреле заявил, что украинские военные в большом количестве сдаются в плен в районе города Авдеевки в ДНР.