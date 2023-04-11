Советник главы ДНР Кимаковский: очень много военных ВСУ сдаются в плен в районе Авдеевки

Донецк, , 18:49 — REGNUM В районе города Авдеевки в ДНР украинские военные в большом количестве сдаются в плен. Об этом 11 апреля заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сейчас именно в этом районе (Авдеевки. — Прим. ИА REGNUM) очень много военнослужащих вооружённых формирований Украины, которые сдаются в плен», — сказал Кимаковский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Авдеевку необходимо взять в окружение, стоит соответствующая задача. По его словам, сейчас на авдеевском направлении идёт продвижение российских войск, а у ВСУ уже почти не осталось путей для снабжения города.