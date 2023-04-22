Мелитополь, 22 апреля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Остекление турбинного зала четвёртого энергоблока Запорожской атомной электростанции получило повреждение в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Окна в турбинном зале действительно выбиты… взрывной волной. Но эта история больше связана с использованием не артиллерийских ударов, а дронов. Они (ВСУ) не прекращают эту активность», — сообщил советник главы концерна.

В начале апреля вблизи Запорожской атомной электростанции упал беспилотный летательный аппарат ВСУ польского производства. По словам находившегося на месте происшествия российского военного, вес упавшего дрона составлял свыше двух килограммов.

Накануне в пресс-службе Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что в ходе визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси на ЗАЭС были зафиксированы явные признаки военных приготовлений. Также Гросси выразил глубокую обеспокоенность возникшей вокруг атомной электростанции ситуацией.