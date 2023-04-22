Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что заметил «признаки военных приготовлений» в районе Запорожской АЭС

Вена, , 04:53 — REGNUM Генеральный директор Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утверждает, что в ходе своего визита на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) якобы увидел «явные признаки военных приготовлений», сообщили в пресс-службе его организации.

Рафаэль Гросси Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам дипломата, речь идет о его поездке на объект, которая состоялась «чуть более трех недель назад». Вместе с тем Гросси не стал приводить подробности того, что ему удалось заметить.

Глава МАГАТЭ также сообщил, что сотрудники агентства, которые с этого времени успели посетить район ЗАЭС, говорят о том, что слышали взрывы, и это может указывать на интенсивный обстрел возле станции. Гросси выразил глубокую обеспокоенность указанной ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал применить механизм международных санкций против Украины, чтобы уберечь Запорожскую АЭС от обстрелов со стороны ВСУ.

5 апреля стало известно, что рядом с ЗАЭС упал украинский беспилотник польского производства, который весил более 2 кг.