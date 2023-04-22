ДНР, 22 апреля, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Российские штурмовые подразделения за прошедшие сутки освободили три квартала в западной части города Артёмовска. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 22 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«На донецком направлении штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождены три квартала в западной части города Артёмовска», — говорится в сводке оборонного ведомства.

По словам Конашенкова, Воздушно-десантные войска работают на флангах и сковывают действия оставшихся в городе подразделений Вооружённых сил Украины, а также оказывают поддержку отрядам штурмовиков в закреплении позиции.

Накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что о взятии в котёл города Артёмовска говорить пока преждевременно. Пушилин добавил, что «проведёт работу» со своими советниками, допускающими подобные опрометчивые и невыверенные заявления.