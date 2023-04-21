Донецк, , 16:23 — REGNUM На сегодня говорить о котле для Вооружённых сил Украины в Артёмовске (украинское название ― Бахмут) пока преждевременно. Об этом 21 апреля заявил в видеообращении, размещённом в его Telegram-канале, временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Артемовск © Евгений Биятов/РИА Новости

Он подчеркнул, что работа по освобождению города от Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжается.

«Ситуация в Артёмовске остаётся тяжёлой, напряжённой, ребята продвигаются, ребята воюют», ― указал Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что на данный момент говорить как о свершившемся факте по поводу котла пока преждевременно.

Он также отметил, что после информационной шумихи по поводу неаккуратных и невыверенных заявлений его советников, в частности, о «котле в Артёмовске», он проведёт с ними работу. По словам Пушилина, делать такие опрометчивые заявления недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин утверждал, что российские штурмовые подразделения вышли к дороге Артёмовск ― Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. По его словам, «таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в Артёмовске идут ожесточённые бои, признав продвижение российских войск на отдельных участках. По её словам, ВСУ не только обороняются, но и наступают в ходе «активных штурмовых» действий. Обстановку в Артёмовске она назвала «напряжённой, но контролируемой».