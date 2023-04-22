Москва, 22 апреля, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Россия в расчётах за энергоресурсы переходит на национальные валюты, преимущество у юаня и рубля. Такая тенденция будет продолжаться, и в будущем страна намерена отказаться от доллара и евро. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию долларов либо евро. Учитывая текущие проблемы по расчётам с этими валютами, в своих расчётах переходим только фактически на национальные валюты, здесь востребован юань, востребован рубль», — сказал Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

Также вице-премьер добавил, что заданный вектор продолжат, Россия будет совершенствовать взаиморасчёты в национальных валютах.

«Наши коллеги уже за газ рассчитываются в юанях в Китайской Народной Республике, частично за нефть. И в рублях расчёты идут», — добавил Новак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, валютный аналитик Стивен Джен пришёл к выводу, что доллар потерпел сокрушительный крах в качестве резервной валюты, причём этот процесс ускорился после того, как США решили использовать свою власть над долларовой системой против России. Свои рассуждения Джен подкрепил тем фактом, что с 2001 по 2021 год доля доллара среди официальных мировых резервных валют сократилась с 73% до 55%. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов согласен с этой теорией. Он считает, что противостояние США и России заставило очень многие страны поторопиться с поиском резервной валюты, альтернативной американскому доллару.