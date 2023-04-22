Москва, , 08:40 — REGNUM Глава министерства обороны Германии Борис Писториус должен запомнить свои слова о приемлемости ударов по территории России со стороны Вооружённых сил Украины, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Борис Писториус © Heiko Becker/dpa/Global Look Press

«Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, Вы тоже не забывайте своё выражение. В любом случае я напомню», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что министерство обороны Германии до сих пор не назвало ответственных за теракты на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

«Может, это [теракты на СП-1 и СП-2 — ред.] тоже «приемлемая тактика ограниченных ударов» по уничтожению важного для ФРГ инфраструктурного проекта?» — добавила Захарова.

Ранее Борис Пистоуриус заявлял, что ограниченные удары ВСУ по российской территории нужно воспринимать как «необходимость» до тех пор, пока не проводятся нападения на города и гражданские районы. По словам немецкого политика, подобные удары оправданы, если они отрезают пути снабжения военных подразделений.