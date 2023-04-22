Амурская область, 16 марта, 2004, 17:00 — ИА Регнум. В Амурском облизбиркоме продолжают подводить итоги выборов. 16 марта результаты работы предоставили почти все территориальные избирательные комиссии области. Из-за погодных условий в Благовещенск не приехали лишь из Тынды, Тындинского и Селемджинского районов. Их ждут 17 марта. Завтра же планируют закончить подсчет голосов.

Как сообщил ТК "Альфа-канал", не отчиталась и комиссия Благовещенска. Большой объем работы, в городе около 100 избирательных участков, на каждом голосовали по 2 тысячи избирателей.

Без замечаний отчитались 6 комиссий. Благовещенская комиссия допустила редакционную ошибку. Как оказалось, на выборы в Благовещенске пришли на 5 тысяч меньше избирателей, чем было посчитано первоначально, соответственно, снижается и процент явки избирателей. Последний день подведения итогов - 18 марта. Но результаты президентских и местных выборов значительно не изменятся, отметили в облизбиркоме. А в территориальных комиссиях по результатам местных выборов ожидаются судебные разбирательства. По традиции жаловаться будут те, кто выборы проиграл. Пока в облизбирком ни одного заявления не поступало.