Мелитополь, 21 апреля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Восемь человек из 110-й бригады территориальной обороны ВСУ сдались в плен, заявил 21 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Восемь человек из запорожской территориальной обороны сдались на запорожском направлении, это бойцы 110-й бригады ВСУ из группировки «Восток», — цитирует Рогова ТАСС.

По его словам, для запорожского участка фронта сразу восемь пленных — это много.

Украинское министерство обороны анонсировало начало контрнаступления, которое, как заявили в руководстве Запорожской области, военные готовы отразить.

По прогнозам Рогова, активные действия ВСУ начнут на запорожском направлении до конца этой недели. Несмотря на приказ наступать, ВСУ на этом направлении испытывают недостаток сил и постараются избежать городских боёв, пытаясь перерезать сухопутный коридор в Крым. Для этого они попробуют прорываться к Азовскому морю восточнее Мелитополя.

21 апреля Рогов заявил, что ВСУ применили на запорожском направлении неустановленное химическое оружие, используя беспилотники. Один российский военный получил химический ожог.