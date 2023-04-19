Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления в Донбассе на четырех направлениях

Киев, , 16:20 — REGNUM Украинские войска начали контрнаступление на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. Об этом 19 апреля заявила замглавы минобороны страны Анна Маляр в эфире украинского телеканала ТСН.

Анна Маляр Annamaliar.com. ua

«На бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях ВСУ совершают активные штурмовые действия. Это также считается контрнаступательными действиями», — сказала она.

Маляр уточнила, что также на этих направлениях ведут наступление и российские войска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в ночь на 19 апреля ВС России отразили две атаки ВСУ в районе города Орехова Запорожской области. Он уточнил, что в попытках наступления принимали участие подразделения ВСУ, которые были сформированы на Западной Украине.

Также утром 19 апреля Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что киевские военные предприняли попытку контрнаступления под Угледаром (ДНР), которая обернулась провалом.