Politico: послы Франции и Польши в ЕС поспорили из-за закупок боеприпасов для Украины

Париж, , 13:02 — REGNUM Переговоры между Францией и Польшей о закупке Европейским союзом боеприпасов для Вооружённых сил Украины зашли в тупик, а между дипломатами возник спор. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает издание Politico.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Спор возник из-за позиции Франции, которая считает, что контракт на закупку боеприпасов необходимо заключать только с компаниями из ЕС. Представители других членов блока, в свою очередь, считают необходимым включить в список компании из Великобритании и Соединённых Штатов Америки», — говорится в материале.

Отмечается, что Швеция предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны спора, но его не подписали.

В марте глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель в ходе брифинга по итогам встречи глав министерств обороны стран ЕС заявил о готовности передать Вооружённым силам Украины все оставшиеся на европейских складах снаряды калибра 152 и 155 миллиметров.