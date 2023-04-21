ДНР, 21 апреля, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Бои в западной части Артёмовска (ДНР) ведут российские штурмовые отряды, сообщил 21 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части города Артёмовска», — сказал Конашенков.

По его словам, Воздушно-десантные войска пресекают попытки ВСУ контратаковать на флангах и оказывают поддержку действию штурмовых отрядов по овладению городом.

В минобороны Украины заявили 21 апреля о продвижении российских сил в Артёмовске. По данным руководства ДНР, украинские боевики в Артёмовске уже находятся в котле.