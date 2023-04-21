Киев, 21 апреля, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 21 апреля в Telegram-канале о продвижении российских сил в Артёмовске.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Заявив, что в Артёмовске идут ожесточённые бои, Маляр написала: «Противник атакует. На отдельных участках кое-где продвигается».

По её словам, ВСУ не только обороняются, но и наступают в ходе «активных штурмовых» действий. Обстановку в Артёмовске она назвала «напряжённой, но контролируемой».

Маляр два дня назад, 19 апреля, объявила о начале ВСУ контрнаступления по четырём направлениям, в том числе в Артёмовске. Российские военкоры при этом привели доказательства отступления ВСУ.

21 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что группировка ВСУ в Артёмовске находится в котле российских штурмовиков. Дорога Артёмовск — Часов Яр перекрыта российскими военными.