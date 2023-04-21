Москва, 21 апреля, 2023, 13:03 — ИА Регнум. Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России пройдёт 21 апреля под председательством президента Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В середине дня он проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

О темах совещания объявят позже.

Представитель Кремля также сообщил, что президент 21 апреля провёл международные переговоры по телефону, поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Кроме того, у главы государства ожидается «встреча в течение дня».

Кремль 21 апреля опубликовал поздравительную телеграмму президента «Мусульманам России» в честь Ураза-байрама — праздника, знаменующего окончание священного для мусульман всего мира месяца Рамадан.

14 апреля Путин обсудил с членами Совбеза тему информационной безопасности страны. На встрече Совбеза 5 апреля президент поручил принять допмеры по контрразведке и розыску террористов.