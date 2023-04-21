Москва, 21 апреля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Открытые рассуждения западных стран о грядущем контрнаступлении Вооружённых сил Украины свидетельствует о их непосредственной вовлечённости в конфликт. Об этом говорится в документе «Об украинском кризисе», опубликованном 21 апреля на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«США и их союзники по НАТО не прекращают накачивать киевский режим оружием… открыто говорят о грядущем украинском контрнаступлении… называют сроки его начала. Всё это подтверждает их непосредственную вовлечённость в конфликт», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве и отметили, что это также подтверждает их участие в планировании войсковых операций ВСУ.

В МИД также подчеркнули, что «военные аппетиты» Владимира Зеленского растут каждый день, требуя с каждым запросом всё больше и больше новых видов вооружений, техники и боеприпасов для нанесения ударов, в том числе и вглубь территории России.

«Сегодня на очередном заседании в формате «Рамштайн» Киев намерен запросить срочные поставки комплексов противовоздушной обороны и дальнобойных ракет», — добавили в ведомстве.

Перед заседанием контактной группы по Украине, которое проходит в Германии на американской авиабазе «Рамштайн», министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что НАТО с начала конфликта оказал Украине военную помощь в размере 55 млрд долларов.