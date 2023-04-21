НАТО оказало военную помощь Украине в размере $55 млрд с начала конфликта

Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Североатлантический альянс оказал военную помощь Украине в размере $55 млрд с начала конфликта. Об этом 21 апреля сообщил министр обороны США Ллойд Остин перед заседанием контактной группы по Украине, которое проходит в Германии.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Участники контактной группы НАТО по Украине оказали военную помощь Украине в размере $55 млрд», — сказал Ллойд.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии заявил, что все союзники по НАТО согласились с тем, что Украина должна стать членом военного альянса. Генсек добавил, что альянс оказал Украине помощь на сумму, превышающую €150 млрд. Киеву переданы и ещё будут поставлены танки, самолёты, другое летальное оружие. Он уточнил, что члены альянса обсуждают также поставки Украине различных типов самолетов. По его словам, Польша, Словакия — уже поставили Киеву ряд самолётов МиГ-29.