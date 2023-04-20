Нью-Йорк, США, 20 апреля, 2023, 22:43 — ИА Регнум. Американские власти всё еще не предоставили визы российским журналистам, которые должны сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в ходе его участия в мероприятиях Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в эфире «России 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Не выданы визы сопровождающим делегацию министра российским журналистам…» — сказал дипломат.

По его словам, речь идет о нескольких членах делегации. Небензя отметил, что некоторые визы США выдали участникам мероприятий почти неделю назад.

Постпред подчеркнул, что такая ситуация возникает время от времени, и она связана с практикой американской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ситуация с невыдачей виз некоторым членам российской делегации, направляющейся на мероприятия Совета Безопасности ООН, указывает на двойные стандарты, используемые США. Он также назвал подобные шаги Соединенных Штатов возмутительными.