Гавана, 20 апреля, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Решения, защищающие торговлю России с Кубой от влияния западных санкций, уже выработаны и реализуются. Об этом 20 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Василий Иванов ИА REGNUM Сергей Лавров

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что такие меры «позволяют надёжно обезопасить торгово-экономические, инвестиционные связи и проекты» двух стран от «влияния незаконных западных санкций».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес по телефону обсудили вопросы сотрудничества стран. Особое внимание стороны уделили взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях.

Также лидеры государств договорились активизировать контакты на разных уровнях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с рабочим визитом на Кубе. В Гаване у главы российского внешнеполитического ведомства состоялись переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом. Также Лавров встретится с президентом республики Мигелем Диасом-Канелем.

Куба стала конечным пунктом латиноамериканского турне Лаврова, которое стартовало 17 апреля. В рамках турне Лавров посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа.