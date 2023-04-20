Глава МИД России Сергей лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу

Гавана, , 04:32 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу. Об этом 20 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Захарова опубликовала фотографии Лаврова, выходящего из самолёта. В Гаване у главы Российского внешнеполитического ведомства запланированы переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом.

Кроме того, российского министра иностранных дел примет президент островной республики Мигель Диас-Канель.

Куба станет конечным пунктом латиноамериканского турне Лаврова, которое стартовало 17 апреля. В рамках турне Лавров посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа. В каждой стране глава МИД России провёл переговоры со своими коллегами и с лидерами государств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о визите главы МИД России Лаврова в Никарагуа.