Москва, 20 апреля, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Вхождение Украины в НАТО резко увеличило бы угрозу для российского государства. Спецоперация не позволит этого сделать, сообщил 20 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков утвердительно ответил на вопрос, проводится ли СВО в том числе с целью предотвратить вхождение Украины в НАТО.

«Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять серьёзную, существенную опасность для безопасности нашей страны», — сказал он.

Находясь 20 апреля с визитом в Киеве, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс оказал Украине помощь на сумму, превышающую €150 млрд. Киеву переданы и ещё будут поставлены танки, самолёты, другое летальное оружие.

20 апреля Владимир Путин напомнил, что участники спецоперации сражаются за исторические интересы нашей страны, защищая людей, которые все эти годы боролись за возможность быть вместе с Россией.