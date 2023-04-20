Москва, 20 апреля, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Добровольно принявшие участие в спецоперации муниципальные служащие показали пример преданности интересам России, заявил на заседании Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Знаю также, что среди муниципального сообщества немало добровольцев, принявших для себя решение быть там — там, где трудно. Они показали пример преданности Родине и её интересам и сейчас отстаивают наши исторические территории и защищают людей — жителей этих территорий», — сказал Путин.

Жители этих территорий много лет сражались за право быть частью России, подчеркнул президент.

Путин заявил, что участники спецоперации должны быть спокойны и уверены в том, что с их семьями всё благополучно. Поэтому местные власти должны знать потребности каждой семьи, оказывать поддержку.