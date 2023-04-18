Москва, , 12:05 — REGNUM Традиционного очного шествия «Бессмертный полк» в России в 2023 году не будет. Об этом 18 апреля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на организаторов мероприятия.

«Как такового формата привычного [шествия] не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», — заявила пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

Она добавила, что в 2023 году формат акции будет шире, чем «одна улица».

«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Ежегодно в День Победы участники движения проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников войны — и записывают семейные истории о них в Народную летопись на сайте движения.

Из-за пандемии коронавируса в 2020–2021 годах акция проходила в онлайн-формате. В 2022 году шествие прошло в традиционном формате.

Ранее ИА REGNUM сообщало, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», депутат Госдумы Ольга Занко («Единая Россия») рассказала, что форматы «Бессмертного полка» в этом году решено расширить.

В шествии можно будет принять участие «как онлайн, так и офлайн». По её словам, в этом случае в акции «Бессмертный полк» сможет участвовать гораздо больше людей.