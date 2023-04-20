Москва, 20 апреля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 20 апреля заявил, что в Кремле не оценивают перспективы вступления Украины в НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

На вопрос журналистов о том, есть ли в Кремле оценка перспектив вступления Украины в НАТО, Песков ответил, что «нет».

При этом представитель Кремля отметил, что присоединение Украины в НАТО будет предоставлять серьезную опасность для России.

«Вступление Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России, частично из-за этого и началась СВО», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. Поездка генсека на Украину заранее не анонсировалась. Столтенберг впервые приехал в Киев с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса.

18 апреля Столтенберг призвал страны НАТО направить Киеву ещё больше оружия. По его словам, несмотря на уже оказанную военную помощь, Украине не хватает боеприпасов.

При этом 19 апреля украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что НАТО следует «умолять» Украину присоединиться к альянсу. Читателей американского издания Newsweek разозлил призыв украинского посла. Они задались вопросом, почему НАТО должно «умолять кучку коррумпированных олигархов и нацистов» вступить в альянс.