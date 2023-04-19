Посол в Лондоне Вадим Пристайко призвал НАТО умолять Украину вступить в альянс

Киев, , 13:56 — REGNUM НАТО следует «умолять» Украину присоединиться к Североатлантическому альянсу, заявил в интервью изданию Newsweek 19 апреля украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко President.gov.ua

«Ошеломляющий успех Украины за почти 14 месяцев полномасштабных боевых действий против России означает, что страны НАТО должны «умолять» [Украину — ред.] присоединиться к альянсу», — приводит Newsweek слова Пристайко.

Также украинский посол отметил, что вступление Украины в ряды стран — членов Североатлантического альянса является неизбежным и произойдёт «рано или поздно». В материале издания подчёркивается, что Киев медленно строит армию по всем стандартами НАТО, не будучи при этом членом альянса.

По итогам саммита глав министерств иностранных дел стран НАТО генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что министры сошлись во мнении о необходимости укрепить Вооружённые силы Украины, а также провести их модернизацию до стандартов НАТО. При этом ранее Столтенберг неоднократно отмечал, что вступление Украины в Североатлантический альянс на данный момент не является возможным.