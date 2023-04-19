Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в столицу Никарагуа

Манагуа , , 23:50 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Никарагуа. Об этом 19 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Срегей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

В столице Никарагуа, городе Манагуа, Лавров будет принят президентом республики Даниэлем Ортегой. Кроме того, запланирована встреча с вице-президентом страны Росарио Мурильо.

В Никарагуа Лавров прибыл из Венесуэлы в рамках латиноамериканского турне, которое стартовало 17 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД РФ Лавров в рамках своего визита в Венесуэлу передал президенту страны Николасу Мадуро приглашение от российского лидера Владимира Путина посетить Россию.