Гавана, 20 апреля, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу. Об этом 20 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Захарова опубликовала фотографии Лаврова, выходящего из самолёта. В Гаване у главы российского внешнеполитического ведомства запланированы переговоры с кубинским коллегой Бруно Родригесом.

Кроме того, российского министра иностранных дел примет президент островной республики Мигель Диас-Канель.

Куба станет конечным пунктом латиноамериканского турне Лаврова, которое стартовало 17 апреля. В рамках турне Лавров посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа. В каждой стране глава МИД России провёл переговоры со своими коллегами и с лидерами государств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о визите главы МИД России Лаврова в Никарагуа.