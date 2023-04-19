Керчь, Крым, 19 апреля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Открытая поддержка Североатлантическим альянсом планов президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма может привести к опасной эскалации конфликта, написал эксперт Уве Парпарт в статье для издания Asia Times.

President.gov.ua Глава НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

«Чтобы дать шанс широко разрекламированному наступлению ВСУ, Украина и её союзники в лице США и западных стран должны будут уничтожить Керченский мост, чтобы отрезать Крым от материковой части России», — говорится в материале.

По словам Парпарта, если НАТО решит поддержать Зеленского и его удары по полуострову, Североатлантический альянс пересечёт все «красные линии», что приведёт к прямому столкновению России и Соединённых Штатов Америки.

При этом эксперт отметил, что на данный момент Вооружённые силы Украины не обладают ресурсами, необходимыми для захвата Крыма, в частности, украинская армия испытывает острую нехватку определённых боеприпасов для западного оружия.

В начале апреля обозреватель журнала American Conservatice Брэдли Девлин заявил, что Украина и НАТО разрабатывают совместный план по вторжению в Россию. По его словам, Киев планирует захватить Крымский полуостров уже в 2023 году. Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса передать Вооружённым силам Украины «ещё больше» снарядов и вооружений в ожидании весеннего контрнаступления.