American Conservative: Украина разрабатывает совместный с НАТО план по вторжению в Россию

Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Совместный план по вторжению в Россию разрабатывают Украина и Североатлантический альянс, они готовятся организовать захват Крыма уже в 2023 году, пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для журнала American Conservative.

НАТО и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Автор публикации отмечает, что украинские власти неоднократно заявляли о намерении использовать натовское вооружение для захвата полуострова. В статье также подчеркивается, что поддерживаемое НАТО вторжение в Россию почти гарантированно спровоцирует масштабную войну.

Кроме того, Девлин полагает, что недавнее появление нового члена Североатлантического альянса — Финляндии — может толкнуть Украину на более значительное обострение. По мнению обозревателя, планы украинского президента Владимира Зеленского являются «нереальными и безумными».

Автор статьи указывает на то, что Киев требует невозможного для начала мирных переговоров с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что страны ЕС могут рассмотреть вопрос отправки своих Вооруженных сил на Украину. 5 апреля чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что Чехия поддерживает стремление Украины вступить в НАТО. Однако, по его словам, в Праге считают, что этот шаг не решит автоматически проблему Киева.