Москва, 19 апреля, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки 380 военных на донецком направлении. Об этом на брифинге 19 апреля заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«Потери ВСУ за сутки на донецком направлении составили до 380 военных, один танк и два БМП», — уточнил Конашенков.

Кроме того, российские военные за сутки уничтожили пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, а также боевую машину РСЗО «Град». В районе населенного пункта Красногоровка (ДНР) ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ.

В Минобороны также сообщили, что на донецком направлении российские артиллеристы выполнили 67 огневых задач.

Как передавало 19 апреля ИА REGNUM, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из стратегически важного узла обороны между Артёмовском и Северском. В ходе боевых действий в Артёмовском районе российские войска вынудили ВСУ оставить посёлок Спорное. Кроме того, российские военные взяли штурмом здание бывшей швейной фабрики имени «8 Марта» в Артёмовске. Фабрика служила для украинских бойцов мощным укрепрайоном.