Российские военные штурмом захватили здание бывшей швейной фабрики в Артёмовске

Москва, , 10:43 — REGNUM Российские военные взяли штурмом здание бывшей швейной фабрики имени «8 Марта» в Артёмовске. Фабрика служила для украинских бойцов мощным укрепрайоном, куда они перебрасывали резервы для удержания позиций в центре города, передает 19 апреля корреспондент РИА Новости.

ЧВК Вагнер Иван Шилов © ИА REGNUM

«У противника был очень хороший укреп. Здесь были подвалы, был заезд. Линию обороны можно было выстроить очень хорошо», — рассказал российский военный.

Боец также рассказал, что штурм проходил немного другими путями: российские военные зашли с другой стороны и с двух сторон начали вести по позиции ВСУ очень плотный огонь. После чего противник решил покинуть укрепление, взорвав здание фабрики. Военнослужащие ВСУ думали, что в здании есть российские военные, поэтому взорвали несущие колонны фабрики.

«Часть строения была частично уничтожена, но не обвалилась», — рассказал боец, уточнив, что российские военные не пострадали.

Сейчас штурмовики приближаются к западным окраинам города Артёмовска, где противник сосредоточил силы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе брифинга 18 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что три квартала в городе Артёмовске освободили в ходе спецоперации российские штурмовые отряды. Поддержку российским штурмовым отрядам в освобождении Артёмовска от ВСУ оказывают Воздушно-десантные войска и подразделения южной группировки ВС РФ. Пресекаются попытки украинских боевиков контратаковать с флангов.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 18 апреля заявил, что Артёмовск стал эпицентром боевых действий вооружённого конфликта на Украине.