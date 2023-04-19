«РВ»: ВСУ отступили из стратегически важного узла обороны между Артёмовском и Северском

Москва, , 15:45 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из стратегически важного узла обороны между Артёмовском и Северском, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно полученной информации, в ходе боевых действий в Артёмовском районе российские войска вынудили ВСУ оставить стратегически важный узел обороны — посёлок Спорное.

Уточняется, что над зданиями в посёлке Спорное более не развеваются украинские флаги.

Как сообщало 19 апреля ИА REGNUM, российские военные взяли штурмом здание бывшей швейной фабрики имени «8 Марта» в Артёмовске. Фабрика служила для украинских бойцов мощным укрепрайоном. Российские военнослужащие с двух сторон начали вести по позиции ВСУ очень плотный огонь. После чего противник решил покинуть укрепление, взорвав здание фабрики. Штурмовики продолжили приближаться к западным окраинам города Артёмовска, где противник сосредоточил силы.

ВСУ взорвали 19 апреля четыре многоэтажки при отступлении из Артёмовска. В то время в подвалах прятались жильцы. В силовых структурах ДНР сообщили, что погибли как минимум 20 человек, в том числе трое детей. Очевидцами трагедии стали жители ближайших к многоэтажкам домов частного сектора, которым помогли эвакуироваться российские военные.