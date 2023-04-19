Белград, , 16:20 — REGNUM Швеция пытается оказать давление на Сербию, требуя присоединения республики к антироссийскому санкционному режиму, сообщил 19 апреля журналистам сербский президент Александр Вучич.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам встречи с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстрёмом глава республики сообщил, что на переговорах глава шведской дипломатии «настаивал на том, что Сербия должна ввести санкции против РФ».

По словам Вучича, Билльстрём повторил в ходе встречи своё требование неоднократно, требуя согласовывать внешнюю политику со странами ЕС.

Билльстрём в ходе переговоров отметил, что Швеция после 200 лет военной нейтральности решила присоединиться к НАТО. Вучич ответил, что ему понятно решение Стокгольма и что он хотел бы в свою очередь понимания позиции Белграда со стороны шведов.

Он напомнил о бомбардировках Сербии, которые НАТО начала в 1999 году без одобрения Совбеза ООН, добавив, что у сербов к альянсу совсем другое отношение.

Сербия хочет остаться военно нейтральной страной и не присоединяться блоку, «который на нас против воли ООН напал, желая нарушить территориальную целостность нашей страны и растоптать решение ООН». Погибли мирные жители, последствия были очень тяжёлыми для сербов, сказал президент республики.

Вучич добавил, что заявление Швеции о санкциях против России и о том, как Белграду следует поступать с Косово, он принял к сведению. Он напомнил, что Сербия — независимое суверенное государство. По его словам, Сербия принимает решения, «разумеется, имея в виду» точку зрения партнёров.

11 февраля Вучич заявил, что Сербия делает всё, чтобы не присоединяться к антироссийскому санкционному режиму, но на неё давят, и недалёк тот день, когда стране придётся ввести санкции против РФ.

Финляндия 4 апреля вошла в состав НАТО. К членству в альянсе стремится также Швеция, но пока препятствия создаёт Турция, недовольная антитурецкими акциями на шведской территории. Кроме того, Анкара потребовала от Стокгольма выдачи членов курдских организаций и сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена.