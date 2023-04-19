Берлин, 19 апреля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. В случае сильных холодов будущей зимой предпринятые правительством ФРГ меры по регазификации поземных хранилищ газа (ПХГ) не гарантируют их наполнение голубым топливом, и они опустеют уже к январю 2024 года. Об этом говорится в опубликованном 19 апреля пресс-релизе союза представителей немецкого энергетического сектора Initiative Energien Speichern e. V. (INES).

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Согласно сценарным расчетам, газохранилища уже полностью опустеют в январе 2024 года при низких температурах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вопрос дефицита газа не может быть решен с помощью предлагаемых правительство мер, и в случае наступления будущей зимой сильных холодов уровень потребления в Германии, характеризующийся текущей экономией газа, вероятнее всего, не будет полностью удовлетворён.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в компании «Газпром» заявили, что страны Европы прошли завершившийся отопительный сезон без серьёзных перебоев благодаря тёплой зиме. Однако в следующем году никто не гарантирует им повторения такого «подарка».