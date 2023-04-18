«Газпром»: отопительный сезон Европа прошла благодаря погоде, гарантии повторения «подарка» нет

Москва, , 16:53 — REGNUM Европейские страны прошли отопительный сезон без серьезных перебоев благодаря погодным условиям. Однако в следующем году никто не гарантирует Европе повторения подобного «подарка», заявили 18 апреля в пресс-службе «Газпрома».

«Пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода зимой», — говорится в сообщении.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 6 апреля. Уровень заполненности газохранилищ при этом снизился до 55%, составив 55,4 млрд куб. м.

В российском энергетическом холдинге отметили, что компании должны восполнить на 1,4 млрд куб. м больше, чтобы достичь максимального уровня закачки сезона 2019–2020 годов в 97,6 млрд куб. м газа.

«Это будет сделать очень непросто», — отметили в пресс-службе, напомнив, что ЕС руководствуется политически мотивированными решениями, направленными на отказ от импорта российского трубопроводного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта глава регулятора — Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что Германия сможет заполнить свои газохранилища к следующей зиме без поставок российского газа. По его словам, запасы газа в стране относительно большие. Газохранилища полностью заполнились 14 ноября 2022 года, по состоянию на 28 марта уровень заполнения хранилищ составлял 64,3%. При этом 17 апреля Клаус Мюллер выразил обеспокоенность, что предстоящей зимой Германия может столкнуться с дефицитом газа. По словам Мюллера, к зиме следует хорошо подготовиться.