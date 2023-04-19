Картаполов: в весенний призыв электронные повестки не будут иметь юридической силы

Москва, , 13:30 — REGNUM Во время весеннего призыва в России в тестовом режиме могут быть разосланы электронные повестки. Об этом 19 апреля рассказал депутат Государственной думы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов.

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«В этот [весенний] призыв будут рассылаться повестки электронные только в тестовом режиме», — сказал он в комментарии Telegram-каналу Shot.

Депутат уточнил, что тестовый режим означает, что таким образом будет вестись апробация системы, и добавил, что рассылаемые весной электронные повестки не будут иметь юридической силы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, который предполагает в том числе возможность выдачи повесток в электронном виде.

Госдума приняла этот закон 11 апреля, Совет Федерации одобрил его 12 апреля. Единый реестр военнообязанных будут формировать в автоматическом режиме на основании данных военкоматов и сведений государственного информационного ресурса.