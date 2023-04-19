Москва, 19 апреля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Действия полиции Украины, которая пытается блокировать вход в Киево-Печерскую лавру, Россией категорически осуждаются, сообщил 19 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

«Наша позиция хорошо известна. Она последовательна. Мы решительно осуждаем эти действия», — сказал Песков.

В УПЦ 19 заявили, что украинская полиция пытается блокировать вход в Киево-Печерскую лавру: вооружённые полицейские зашли на её территорию. Местные правозащитники обвинили полицию в незаконных действиях.

Притеснени канонической УПЦ в случае с Киево-Печерской лаврой раскольники объясняют тем, что в ней не должно быть русского духа. Формальным поводом для выдворения монахов канонической УПЦ из лавры стало окончание договора аренды Национального музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» с монастырём.

Настоятель лавры митрополит Павел с 1 апреля находится под домашним арестом ему вменяют разжигание межрелигиозной розни и «оправдание российской агрессии».