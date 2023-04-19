Москва, 19 апреля, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Восемь дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 в ходе внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учебно-боевой полёт над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей. Об этом 19 апреля сообщило Минобороны России.

Mil.ru Бомбардировщики Ту-22М3

«В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили учебно-боевой полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Охотского и северной части Японского морей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках проведения проверки экипажи Ту-22М3 вели авиационную поддержку сил ТОФ. При этом в Минобороны подчеркнули, что все полёты российской дальней авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и без нарушений границ других стран.

Ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей, а также способны нести ядерное оружие. Их практическая дальность полета составляет 7 тысяч километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что стратегические ракетоносцы, в ходе внезапной проверки сил ТОФ, проведут полёты в центральную часть Тихого океана с проведением имитации ударов по корабельным группам условного противника.

Внезапная проверка ТОФ началась с 14 апреля. В ней участвует свыше 25 тысяч военнослужащих, задействовали 167 боевых кораблей и судов обеспечения, включая 12 подлодок, а также 89 самолётов и вертолётов.