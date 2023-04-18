Брюссель, 18 апреля, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса должны передать ВСУ «еще больше» вооружений, несмотря на то, что украинская сторона уже получила огромные объемы военной помощи. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, 18 апреля сообщил телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мы осознаем объемы того огромного количества оружия, боеприпасов, материалов, которые уже были предоставлены Украине, однако нам следует сделать в этом направлении еще больше», — сказал он.

Столтенберг сослался на информацию, содержащуюся в утекших в Сеть секретных документах, согласно которой у Киева вскоре могут закончиться боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля журнал American Conservative опубликовал статью обозревателя Брэдли Девлина, который предупредил, что Украина и НАТО разрабатывают совместный план по вторжению в Россию, включающий подготовку к захвату Крыма уже в 2023 году.

14 апреля газета Politico написала о том, что на украинской территории находятся специальные подразделения из кадровых военнослужащих стран Североатлантического альянса. По информации журналистов, речь якобы идет о не менее чем 97 военнослужащих из разных стран НАТО.