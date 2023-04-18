Белгород, 18 апреля, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое пострадали при взрыве гранаты во дворе частного дома в Белгороде, сообщил 18 апреля в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«В Белгороде во дворе частного жилого дома произошло ЧП — взорвалась граната. Есть один погибший и двое пострадавших», — написал глава Белгородской области.

На место ЧП выехал мэр города Валентин Демидов. Работают правоохранители.

Гладков сообщил, что, по предварительным данным, жители дома вели асоциальный образ жизни.

ИА REGNUM 2 апреля сообщило о взрыве гранаты на парковке у продуктового магазина в Подмосковье. Тогда никто не пострадал. Сообщалось, что взрывное устройство бросил в сторону стоянки неизвестный мужчина, после чего скрылся с места преступления.