Волоколамск, Московская область, , 13:48 — REGNUM Рядом с одним из магазинов в Подмосковье сдетонировало взрывное устройство, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на свой источник.

Взрыв и тушение пожара [Иван Шилов © ИА REGNUM]

Инцидент произошёл ночью в деревне Кашино Волокамского района. В результате взрыва, предположительно, гранаты, в продуктовом магазине повреждены стёкла и стоящий на парковке фургон «Фиат Дукато». Среди жителей населённого пункта пострадавших нет.

По словам очевидцев, гранату метнул мужчина. После взрыва он скрылся с места преступления на автомобиле марки «шевроле». На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области на железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской железной дороги произошла утечка соляной кислоты из контейнера. Инцидент произошёл в воскресенье, 2 апреля, около 06:00 (02:00 мск).