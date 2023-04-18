ДНР, 18 апреля, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Три квартала в городе Артёмовске освободили в ходе спецоперации российские штурмовые отряды, сообщил на брифинге 18 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

«На донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артёмовска», — заявил представитель Минобороны.

Поддержку штурмовым отрядам в освобождении Артёмовска от ВСУ оказывают Воздушно-десантные войска и подразделения южной группировки ВС РФ. Пресекаются попытки украинских боевиков контратаковать с флангов.

По словам Конашенкова, в районах городов Часов Яр и Константиновка российская авиация и артиллерия поразили выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ.

18 апреля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Артёмовск стал эпицентром боевых действий вооружённого конфликта на Украине.

По данным российской стороны, в пока не освобождённых кварталах Артёмовска украинские боевики оборудуют огневые позиции в домах мирных граждан. Один из участников спецоперации рассказал, что ВСУ минируют в городе дома при отступлении.