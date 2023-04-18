ДНР, 18 апреля, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Позиции ВСУ в Артёмовске обстреляны из реактивных систем залпового огня украинской армии. Об этом написал 18 апреля военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«На юго-западе населённого пункта Артёмовск по позициям ВФУ, расположенным в домах мирных граждан, был нанесён массированный удар из РСЗО с северо-западного направления», — сообщил Марочко.

По словам эксперта, огонь вели со стороны района села Богдановка, находящегося под контролем боевиков ВСУ.

Украинские боевики предприняли неудачную попытку наступления под городом Угледаром (ДНР). ВСУ понесли большие потери, продвинуться в намеченном направлении им не удалось.