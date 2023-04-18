МИД РФ вызвал послов США, Британии и Канады из-за не соответствующей дипстатусу деятельности

Москва, , 14:11 — REGNUM МИД России 18 апреля вызвал послов США, Великобритании и Канады из-за грубого вмешательства в дела РФ и деятельности, не соответствующей статусу дипломата.

МИД РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне Мосгорсуд вынес приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). За госизмену он получил 25 лет лишения свободы. При этом на оглашение приговора прибыли 40 дипломатов из 25 стран, в том числе американский, британский и канадский послы. Последние выступили с обращением на ступенях Мосгорсуда с требованием освободить Кара-Мурзу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого посоветовала дипломатам вспомнить, чем они должны на самом деле заниматься в связи со своим дипстатусом.

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