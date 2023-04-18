Москва, 18 апреля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. МИД России 18 апреля вызвал послов США, Великобритании и Канады из-за грубого вмешательства в дела страны и деятельности, не соответствующей статусу дипломата, сообщили 18 апреля в российском внешнеполитическом ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

В МИД уточнили, что в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады.

Накануне Мосгорсуд вынес приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). За госизмену он получил 25 лет лишения свободы. При этом на оглашение приговора прибыли 40 дипломатов из 25 стран, в том числе американский, британский и канадский послы. Последние выступили с обращением на ступенях Мосгорсуда с требованием освободить Кара-Мурзу.

Журналиста обвинили в распространении фейков про российскую армию. Суд также наложил на публициста штраф в размере 400 тысяч рублей и запретил заниматься журналистской деятельностью сроком на семь лет. Кара-Мурза вину не признал. Его адвокаты просили суд о полном оправдании. Сторона защиты намерена обжаловать приговор.

Официальный представитель МИД Мария Захарова после этого посоветовала дипломатам вспомнить, чем они должны на самом деле заниматься в связи со своим дипстатусом. Так, по словам Захаровой, если послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, то им следует освежить воспоминания о ступеньках российского МИДа. При этом Захарова добавила, что публицисту не повезло с защитниками.