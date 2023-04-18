Москва, 18 апреля, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 18 апреля заявил, что российский лидер получает информацию о ходе спецоперации на месте.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Представитель Кремля заявил, что президент всё чаще посещает новые регионы, проводит проверки штабов, получает информацию на месте, оперативную инфу о ходе СВО.

«Это важно для Верховного главнокомандующего», — уточнил Песков.

Отвечая на вопрос журналиста о подготовке к контрнаступлению, пресс-секретарь отметил, что оценка состояния войск — это прерогатива Минобороны.

Кроме того, Песков не ответил на вопрос о том, кому принадлежала подаренная Путиным икона, сказав только, что «уточнит эту информацию».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами 18 апреля заявил, что президент совершил поездку в Херсонскую область и ЛНР. Песков уточнил, что поездка была посвящена военным делам. Российский лидер также примет в этот день с докладом главу Псковской области Михаила Ведерникова.

Президент России Владимир Путин 18 апреля посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР и штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении. Во время поездок глава государства заслушал доклады военных, а также подарил военным в штабе «Восток» копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».